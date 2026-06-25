Перед прогулкой приложите ладонь к асфальту: простой тест, который защитит собаку в жару

В жаркую погоду обычный ошейник может мешать собаке нормально охлаждаться, особенно если питомец сильно тянет поводок. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на ведущего ветеринара страховой компании ManyPets Кирстен Ронгрен.

Когда поводок натягивает ошейник, тот давит на дыхательные пути и затрудняет частое дыхание с открытой пастью. Между тем именно так собаки в основном снижают температуру тела. Особенно внимательными стоит быть владельцам короткомордых пород, щенков и животных, которые постоянно тянут хозяина вперед.

На время жары ветеринар советует заменить ошейник легкой сетчатой шлейкой. Толстые зимние модели тоже могут удерживать лишнее тепло.

Гулять лучше рано утром или поздно вечером. Бег, активные игры и постоянное бросание мяча следует сократить или отменить: собака может продолжать носиться, даже когда организм уже перегревается.

Перед выходом нужно проверить землю тыльной стороной ладони. Если руку невозможно удерживать на асфальте пять-десять секунд, покрытие слишком горячее для собачьих лап. При температуре воздуха 25 градусов асфальт способен нагреться примерно до 50 градусов.

Самое опасное — оставлять питомца в припаркованной машине. Салон нагревается за считаные минуты, а приоткрытое окно почти не помогает. Если собаку нельзя взять с собой туда, куда вы идете, безопаснее оставить ее дома.