Подросткам в Подмосковье открыли путь на международный финал уличного спорта

Жители Московской области могут подать заявки на участие в региональном этапе премии «КАРДО». Соревнования пройдут 25 июля в Мытищах, а победители представят регион на международном финале во Владивостоке.

В Московской области стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Крупное мероприятие, входящее в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», состоится 25 июля в Мытищах.

Одним из главных нововведений нынешнего сезона стало расширение возрастных рамок для участников. Теперь возможность продемонстрировать свои способности и побороться за победу получили подростки от 14 лет.

Соревнования пройдут по нескольким популярным направлениям уличной культуры и спорта. Участники смогут проявить себя в воркауте, брейкинге, хип-хопе, экстремальном самокате и BMX. По словам представителей профильного ведомства, зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте проекта вплоть до дня проведения соревнований.

Лучшие спортсмены и представители уличной культуры, показавшие наиболее высокие результаты в Мытищах, получат право выступить в международном гранд-финале во Владивостоке. Для победителей поездка будет организована бесплатно. На подготовку площадок и призовой фонд мероприятия предусмотрено более 1 млн рублей бюджетных средств.