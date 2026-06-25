Семья Марии Кожевниковой разорила владельца особняка

Звезда «Универа» Мария Кожевникова и ее муж Евгений Васильев оказались в центре громкого скандала, пишет Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника, семья актрисы съехала из двухэтажного особняка на берегу Волги в деревне Шоша Тверской области, который арендовала на протяжении двенадцати лет — с 2007 по 2019 годы. Ежемесячная арендная плата составляла около $10 тысяч. Однако при выселении супруги забрали с собой все движимое имущество: технику, лампочки, душевую кабину, смесители и даже унитазы.

Все началось в 2014 году, когда владелец дома Виктор Лепницкий решил приобрести недвижимость в Испании. Васильев предложил ему помощь: он обещал внести арендную плату заранее и оформил долговую расписку на $375 тысяч. Лепницкий согласился, и Васильев остался в доме еще на пять лет.

Однако в 2019 году, когда речь зашла о выселении, арендатор отказался подписывать договор и не хотел съезжать. В итоге семью выселяли с участковым. А затем Васильев подал иск в Тушинский районный суд Москвы, заявив, что расписка не имеет отношения к аренде, а является подтверждением займа. По его версии, он проживал в доме бесплатно, пока Лепницкий оставался его должником.

Суд встал на сторону Васильева. Из-за роста курса валют сумма требований увеличилась. Для погашения долга у Лепницкого изъяли гостиницу, а под угрозой оказался и сам дом. Сейчас 64-летний предприниматель живет в московском районе Митино с девятью кошками и потерял почти все состояние.

Ранее сообщалось, что голливудский режиссер Стивен Сигал снизил цену на особняк на Рублевке до 650 млн рублей.