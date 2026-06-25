$1 млн за убийство и потерянная земля: суд над бандой «теневого короля Сочи» начался на Кубани

Краснодарский краевой суд приступил к разбирательству дела, которое вскрыло кровавые тайны сочинской мафии: двое участников банды криминального авторитета Рубена Татуляна по прозвищу Робсон, которого называют «теневым королем Сочи», предстали перед присяжными по обвинению в убийстве бизнес-леди и хищении недвижимости. Об этом сообщает Lenta.ru.

История тянется с сентября 2012 года, когда совладелицу торгового комплекса «Кипарис» Анжелу Жигирь нашли мертвой в ее Lexus с простреленной головой. По версии следствия, она вела переговоры о переуступке прав аренды участка в Адлере площадью 0,5 гектара на набережной Мзымты, где и располагался «Кипарис». Татулян выступил гарантом сделки, и предприниматель передал ему $1 млн для Жигирь. Однако Робсон решил оставить миллион себе, а Карагозяну поручил устранить женщину. Карагозян не признает вину, но улики против него собраны.

Второй фигурант, Арутюн Косян, обвиняется в хищении земли у предпринимателя Юрия Оганяна — того же участка на набережной. Мужчину уговорили взять в долг 10 млн рублей у Татуляна под залог недвижимости, а затем бизнесмен лишился своего имущества. Схема, по версии обвинения, была отработана до мелочей, а сам Робсон действовал как безжалостный арбитр, который не гнушался убийствами и рейдерскими захватами.

На первом заседании присяжные заслушали обвинительное заключение, которое живописует картину криминального Сочи начала 2010-х. Оба подсудимых категорически отвергают обвинения, но прокуратура уверена в их причастности.

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