Белорусская погранслужба обвинила представителя Литвы в нарушении государственной границы

Вооруженный литовский пограничник на несколько метров углубился на территорию Белоруссии, после чего вернулся назад. Этот факт был зафиксирован камерой, которая вела видеонаблюдение.

Инцидент произошел вчера, 13 июля. Работник пропускного пункта «Мядининкай», который расположен рядом с белорусским пунктом «Каменный лог», преднамеренно нарушил госграницу.

«Вооруженный представитель литовского погранведомства зашел на белорусскую территорию на несколько метров и вернулся обратно», - утверждает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Слова ведомства привело ТАСС. Власти Литвы пообещали, что расследуют данное ЧП. По предварительным данным, литовский пограничник помогал женщине с маленьким ребенком на руках, именно поэтому он зашел на территорию сопредельного государства.