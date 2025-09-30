Белоусов подписал приказ о призыве и увольнении срочников

Министр обороны России Андрей Белоусов утвердил приказ о проведении осеннего призыва в Вооруженные силы РФ, который пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. В этот период в армию планируется направить 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Одновременно документ предусматривает увольнение военнослужащих-срочников, завершивших установленный срок службы.

Текст приказа опубликован в телеграм-канале Минобороны РФ. В нем уточняется, что организацию кампании должны обеспечить командующие военных округов и военные комиссары при взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти. Призыв коснется граждан, не пребывающих в запасе и подлежащих службе в соответствии с федеральным законодательством.

Второй частью распоряжения предусмотрено увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых подошел к концу.

