Беспилотник-разведчик США обнаружен в акватории Черного моря
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
Разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk вчера летал кругами в нейтральном воздушном пространстве Черного моря. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что он стартовал с военно-морской авиабазы Североатлантического альянса на Сицилии.
Уточняется, что расстояние дрона от Крыма составляло около 140 км.
Добавляется, что RQ-4 Global Hawk имеет способность летать на высоте до 18 тыс. м и имеет дальность полета около 23 тыс. км.