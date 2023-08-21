Беспилотник-разведчик США обнаружен в акватории Черного моря

Разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk вчера летал кругами в нейтральном воздушном пространстве Черного моря. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что он стартовал с военно-морской авиабазы Североатлантического альянса на Сицилии.

Уточняется, что расстояние дрона от Крыма составляло около 140 км.

Добавляется, что RQ-4 Global Hawk имеет способность летать на высоте до 18 тыс. м и имеет дальность полета около 23 тыс. км.