Беспорядки из парижских пригородов постепенно перекинулись на другие города Франции

Они начались в Нантере, затем разошлись по ряду пригородов, а потом переметнулись и в сам Париж. Мало того, они начали распространяться по всей территории страны.

Все началось с того, что вчера днем полицейские застрелили 17-летнего чернокожего подростка, когда тот отказался подчиниться их приказам. Уже вечером начались уличные беспорядки – разгром остановок общественного транспорта, поджоги машин, забрасывание полиции камнями и бутылками с зажигательной смесью. В течение ночи эти акции охватили целый ряд населенный пунктов столичного округа Иль-да-Франс.

Затем стычки местного населения с полицией начались уже на площади Вольтера в самом Париже. Там правоохранителей стали забрасывать петардами и различной пиротехникой. Об этом сообщило радио France Bleu. В ответ на беспорядки полицейские задерживают нападающих и применяют слезоточивый газ. Число задержанных уже достигло 24 человек.

А в социальных сетях появляются данные, что беспорядки начались в целом ряде городов Франции: Марселе, Бордо, Кольмаре и Рубе.