Сократить на треть: педагог рассказала, спасет ли это школьное образование

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил провести ревизию некоторых дисциплин школьного образования, в частности математики, физики и химии. По его мнению, сокращение отдельных учебных курсов на 20–30% способно повысить эффективность обучения и снизить бумажную нагрузку на учителей. В эфире Общественной Службы Новостей детский писатель, педагог и антрополог Юлия Ольховская объяснила, почему важно учитывать возраст школьников и не перегружать первоклассников.

По ее словам, все зависит от того, с каким школьным возрастом мы работаем. Если речь идет о детях в начальной школе, то излишняя перегрузка уроками безусловно может негативно влиять на мотивацию: у детей может не хватать желания и интереса готовиться к каждому следующему учебному дню. Однако по мере взросления и перехода из начальной школы в среднюю, а затем и в старшую, мотивация крепнет. Ученики начинают понимать, зачем им такой объем нагрузки, для чего дается такое количество предметов и для чего они выстраивают межпредметные связи, включаясь в образовательную и интеллектуальную работу со все большим интересом.

Эксперт резюмировала, что вопрос о сокращении учебных курсов требует дифференцированного подхода: то, что полезно для разгрузки младших школьников, может оказаться не столь очевидным для старшеклассников, у которых интерес к обучению только растет. Итог закономерен — реформа должна опираться не на механическое урезание часов, а на понимание возрастных особенностей и целей каждого этапа образования, иначе есть риск подорвать мотивацию там, где она еще не сформировалась, или ослабить подготовку там, где она уже дает результат.

Ранее сообщалось, что в школах сократили часы английского языка: как это отразится на учащихся.