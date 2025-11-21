Мошенники украли у россиян ₽1,1 млн через фейковое приложение для знакомств

За один месяц более 120 российских пользователей лишились свыше ₽1,1 миллиона в результате мошеннической схемы с использованием фейкового приложения для знакомств. Соответствующая информация была рассказана РИА Новости в компании F6, специализирующейся на кибербезопасности.

По данным аналитиков, злоумышленники разработали вредоносное приложение для операционной системы Android, имитирующее интерфейс популярного сервиса знакомств. Пользователям предлагается установить программу и оформить «подписку за ₽1», что требует ввода данных банковской карты. После получения реквизитов карты преступники получают полный доступ к средствам на счете жертвы.

Распространение вредоносного программного обеспечения осуществляется через Telegram-бота и социальные сети. Мошенническая схема начинается с установления контакта с потенциальной жертвой, где злоумышленник представляется привлекательной девушкой. В процессе общения предлагается перейти в «более удобное» приложение для знакомств под предлогом проблем с работой мессенджера.

После перехода по ссылке пользователь проходит анкетирование, в ходе которого собирается персональная информация. Особое внимание уделяется получению «пригласительного кода», который фактически служит идентификатором жертвы для распределения преступных доходов.

На завершающем этапе пользователя убеждают оплатить подписку — либо символическую за ₽1, либо ежемесячную за ₽100. В процессе оплаты через фишинговое приложение мошенники перехватывают платежные данные, что позволяет им в дальнейшем списывать средства со счета. Средний финансовый ущерб на одного пострадавшего составил ₽8 585.

Старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Мария Синицына отметила, что цифровые следы указывают на первоначальную разработку мошеннического сценария под другой известный сервис знакомств, однако впоследствии преступники переориентировались на менее защищенный бренд.

Эксперты рекомендуют пользователям избегать перехода по ссылкам от неизвестных контактов, не устанавливать приложения по рекомендации незнакомцев и всегда проверять доменные имена ресурсов, на которые предлагается перейти.

Ранее стало известно, что в России прогнозируют спад телефонного мошенничества через год-полтора.