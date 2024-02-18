Bild: Германия поставила ВСУ непригодные для боя бронированные машины
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Берлин поставил украинской армии бронированные машины пехоты, которые по сути бесполезны на передовой. Об этом сообщает Bild.
Уточняется, что причина в том, что их броня довольно слабая и не выдерживает огня.
Отмечается, что решение о таких поставках связано с дешевизной машин и быстрыми сроками доставки.
По данным издания, при обнаружении факта, что Киеву поставлена только такая техника, скандал неминуем, поскольку эта экономия достигнута ценой жизней. Кроме того, приобретение этих машин по цене в два-три раза дороже станет причиной еще большего скандала.