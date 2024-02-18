Bild: Германия поставила ВСУ непригодные для боя бронированные машины

Берлин поставил украинской армии бронированные машины пехоты, которые по сути бесполезны на передовой. Об этом сообщает Bild .

Уточняется, что причина в том, что их броня довольно слабая и не выдерживает огня.

Отмечается, что решение о таких поставках связано с дешевизной машин и быстрыми сроками доставки.

По данным издания, при обнаружении факта, что Киеву поставлена только такая техника, скандал неминуем, поскольку эта экономия достигнута ценой жизней. Кроме того, приобретение этих машин по цене в два-три раза дороже станет причиной еще большего скандала.