Бизнес блогеров Чекалиных идет ко дну вместе с ними

У семьи Чекалиных, находящихся под домашним арестом, наблюдаются значительные трудности в предпринимательской деятельности. Ключевая фирма блогеров, посредством которой осуществлялись продажи марафонов и косметических товаров, понесла убытки в размере почти 100 млн руб. за минувший год.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, чистый убыток ООО «БИ ФИТ» в 2024 году достиг 98 млн руб. Ранее, до момента задержания и в период наивысшей популярности Лерчек и Артема, компания генерировала прибыль, превышающую полмиллиарда.

Однако в дальнейшем стало известно, что не все доходы от фитнес-марафонов для достижения идеальной фигуры декларировались блогерами должным образом.

Чекалины использовали банковские переводы в Дубай для вывода части средств, что привело к их повторному задержанию. После расторжения брака каждый из бывших супругов владеет 37,5% акций «БИ ФИТ».

Прочие компании, оформленные на Артема, также испытывают сложности. Счета ООО «Леани» (реализация нижнего белья) были заблокированы налоговыми органами, а «Экофлоу» (продажа косметики) находится в процессе ликвидации.

Единственной компанией, продемонстрировавшей положительный финансовый результат за прошлый год, стала «Летик Мейкап», однако ее прибыль составила всего 194 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в популярного российского блогера стреляли на съемках в Москве.