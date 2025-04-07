В популярного российского блогера стреляли на съемках в Москве

Известная российская блогер Сабина Хайрова поделилась подробностями инцидента, произошедшего на съемках ее видео. В интервью для проекта «Вписка», которое доступно на платформе YouTube, она сообщила, что во время конфликта неизвестные люди, вооружённые огнестрельным оружием, начали стрелять в нее и её команду.

Блогер сообщила, что инцидент произошёл в одном из центральных районов Москвы. По её словам, участники её команды и поклонники, которые узнали её на улице, вступили в конфликт с неизвестными мужчинами, которые, возможно, находились под воздействием наркотиков.

«Началась потасовка. И в тот момент, когда она начала сильно разгораться, ребята достали пистолет и начали стрелять нам по ногам. Нам удалось сбежать», — вспомнила девушка.

В ходе конфликта одному из подписчиков Хайровой нанесли повреждения, в результате которых были разрушены несколько виниров. Как сообщила блогер, её команда взяла на себя все расходы по восстановлению зубов пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским при задержании.