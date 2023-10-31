Бизнесмену из Калининграда дали одиннадцать лет колонии за желание вступить в иностранный легион ВСУ

60-летний мужчина отправил через интернет запросы в украинские посольства, расположенные в Польше и Израиле, еще летом прошлого года.

Злоумышленник работал ранее финансовым директором в одной из коммерческих фирм. После отправки запросов он попытался выехать из РФ в Вильнюс, причем проложил маршрут через Белоруссию. Затем им были размещены посты в интернете, в которых он призывал убивать в России военных комиссаров. Сам он в своей вине признался лишь частично: в легион вступать не собирался, за рубеж поехал, чтобы присоединиться к мормонской церкви, заявки подавал и постил в интернете экстремистские призывы вообще из глупости.

«Путем частичного сложения наказаний суд назначил 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - заявили по этому поводу в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

Их слова привело ТАСС. Преступник имел гражданство и России, и Израиля. Все свои действия, согласно экспертизе, он совершил во вменяемом состоянии.