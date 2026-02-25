Благополучная семья и внезапное исчезновение: что известно о девочке, пропавшей с тойтерьером

В Смоленске вторые сутки продолжаются поиски девятилетней девочки, пропавшей 24 февраля во время прогулки с собакой. Соседи семьи, проживающей на улице Маршала Еременко, охарактеризовали ее как благополучную, но при этом рассказали о масштабных следственных действиях, развернувшихся в их подъезде.

Один из жильцов поделился с «Лентой.ру» своими наблюдениями: маму девочки он иногда встречал, когда возвращался с работы, а ребенка видел всего пару раз. По его словам, семья производит впечатление благополучной — есть машина, одеты нормально.

Мужчина также сообщил, что еще накануне сотрудники правоохранительных органов начали обходить все квартиры в подъезде.

«Где-то видел, что МЧС собиралось вскрывать квартиры, где люди не открыли двери. Но подробностей не знаю», — рассказал он.

Другие жители подтвердили, что обыски проходили максимально тщательно — сотрудники заглядывали в каждый шкаф. При этом все опрошенные сходятся во мнении, что семья считалась благополучной.

Исчезновение произошло утром 24 февраля. Девочка вышла из дома со своим тойтерьером и не вернулась. Позже собака прибежала обратно одна. Соседи высказывают предположение, что ребенка могли увезти на машине в неизвестном направлении. Силовики, в свою очередь, не исключают, что пропавшая может находиться уже в другом регионе.