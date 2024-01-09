Блогеру Косенко придется ответить перед законом за бросание двухмесячного сына в сугроб

Глава Комитета нижней палаты парламента по защите семьи Нина Останина планирует обратиться в Следственный комитет в связи со снятым блогером Сергеем Косенко видеороликом, где тот бросает двухмесячного сына в сугроб. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, обращение на имя руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина она направит в ближайшие дни.

Она подчеркнула, что данный видеоролик можно расценивать в качестве жестокого обращения с ребенком.