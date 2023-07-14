Bloomberg: Северная Корея повышает возможность ядерного удара по США с помощью новой ракеты

Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-18, запущенная Северной Кореей на этой неделе, летела дольше, чем все остальные МБР, и, судя по всему, была предназначена для несения боезаряда с несколькими ядерными зарядами, что повышает вероятность того, что хотя бы одна бомба достичь цели.

Видеозапись, опубликованная Северной Кореей, показывает, что ракета Hwasong-18 способна стабилизироваться в полете.

Эксперты считают, что корейцам удалось сделать действительно хорошую ракету, и это был не просто удачный единичный запуск.