Bloomberg: Северная Корея повышает возможность ядерного удара по США с помощью новой ракеты
Фото: [АР/ТАСС]
Новейшая ракета большой дальности, запущенная Северной Кореей, повышает вероятность нанесения удара по материковой части США и дает Ким Чен Ыну дополнительные рычаги влияния на администрацию Байдена, пишет Bloomberg.
Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-18, запущенная Северной Кореей на этой неделе, летела дольше, чем все остальные МБР, и, судя по всему, была предназначена для несения боезаряда с несколькими ядерными зарядами, что повышает вероятность того, что хотя бы одна бомба достичь цели.
Видеозапись, опубликованная Северной Кореей, показывает, что ракета Hwasong-18 способна стабилизироваться в полете.
Эксперты считают, что корейцам удалось сделать действительно хорошую ракету, и это был не просто удачный единичный запуск.