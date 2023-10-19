Бойцов-контрактников в Балашихе обучают профессиональные опытные инструкторы

Жителей Подмосковья, которые желают по контракту вступить в ряды Вооруженных сил страны, приглашают в общеобластной пункт отбора. Он работает в городе Балашиха. Здесь добровольцы обучаются боевым навыкам, получают необходимую экипировку, трехразовое питание и комфортное жилье.

В центре организованы занятия по огневой, тактической и военно-медицинской подготовке, по инженерно-саперному делу. Обучение проводится ежедневно. Военное дело преподают опытные инструкторы — офицеры запаса, служившие в разных подразделениях, в том числе в войсках спецназначения.

Заключить контракт могут те, кому исполнилось 18 лет, годные по состоянию здоровья. После подачи документов кандидаты отправляются на медицинский осмотр и собеседование с психологом. Тщательное обследование обеспечено здесь же на месте.

Контракт солдатом заключается на год, на три года или же на пять лет. Также здесь можно открыть счет в банке, проконсультироваться с юристом, получить справки о полагающихся льготах и выплатах.

Как подчеркивает губернатор Московской области Андрей Воробьев, работа центра устроена по принципу одного окна, то есть здесь можно пройти все необходимые процедуры, необходимые для заключения контракта.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Все возникшие вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.