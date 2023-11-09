Бойцов-контрактников в подмосковной Балашихе обучают профессиональные инструкторы

Уникальный пункт отбора бойцов на военную службу по контракту продолжает работать в подмосковной Балашихе. Сюда прибывают добровольцы со всех регионов России.

В центре можно получить консультацию юриста, пройти медкомиссию и обучение, оформить необходимые справки. Также здесь организованы занятия по огневой, тактической и военно-медицинской подготовке, по инженерно-саперному делу. Обучение проводится ежедневно.

В центре оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок. Все занятия по военной полевой подготовке проводятся опытными инструкторами и ветеранами боевых действий. Здесь также предоставляется трехразовое питание и проживание.

Напоминаем, что заключить контракт на службу могут все желающие старше 18 лет. Речь идет о тех, кто годен по состоянию здоровья. Для этого необходимо сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.