Бойцы из казачьей бригады утопили на Днепре бронированную баржу ВСУ

Несамоходное судно двигалось в сопровождении буксира, но слишком далеко не ушло.

В этом эпизоде отличились казаки из сводной казачьей бригады «Дон». Баржу засекли неподалеку от поселка Покровское. Буксир, который вел эту баржу, пытался прикрываться ею как щитом.

«То ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас», - сообщил об этом казак, который воюет во взводе беспилотных летательных аппаратов.

Его слова привели РИА Новости. По судам был нанесен удар, после чего баржа была утоплена.