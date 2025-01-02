Более 100 нарушителей выявили сотрудники полиции в рамках акции «Трезвый водитель» 1 января

По итогам первого дня 2025 года сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья пресекли 112 нарушений в рамках акции «Трезвый водитель». Большинство из них были связаны с нахождением за рулем в нетрезвом состоянии — 66.

Тридцать два водителя отказались проходить медицинское освидетельствование. У 13 нарушителей не было водительских прав. В одном случае за рулем находился человек в состоянии опьянения, который ранее был подвергнут административному наказанию или имел судимость.

«Призываем не омрачать праздничные выходные дни и ответственно отнестись к своему передвижению на дорогах — трезво и с соблюдением ПДД!» - призвали водителей в ведомстве.

О нарушениях можно сообщить на телефон доверия ГУ МВД России по Московской области по номеру 8 (495) 692-70-66.