Более 12 тыс. тонн импортной продукции проверили в Нижегородской области за год

В прошлом году нижегородские пограничные фитосанитарные посты провели настоящую операцию по защите местного агрорынка от незваных гостей. Специалисты Россельхознадзора досмотрели свыше 12 тыс. тонн импортной продукции — от иранских фиников до итальянских овощей, выявив в 16 партиях опасных для растений вредителей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Среди них в 14 случаях обнаружили различные виды щитовок, которые, к счастью, не несут прямой угрозы для человека. Однако две партии общим весом более 22 тонн оказались заражены по-настоящему опасными видами — западным калифорнийским трипсом и восточной плодожоркой. Эти насекомые способны нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству, если проникнут в экосистему, поэтому вся зараженная продукция была немедленно обеззаражена.

Последствия подобных находок — это не просто статистика, а предотвращенная потенциальная экологическая и экономическая проблема. Каждая такая партия, остановленная на границе, защищает нижегородские сады и поля от инвазивных видов, способных уничтожить урожай.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе забраковали 12 тонн молочной продукции после проверки 1738 проб.