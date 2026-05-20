Купальный сезон в Москве: синоптик назвал точную дату открытия

Открыть купальный сезон в Москве можно будет в конце мая, заявил агентству РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, к этому времени вода в Москве-реке может прогреться до плюс 18 градусов, однако для полноценного плавания комфортной считается температура от 22 градусов и выше.

Температура воды сейчас и через неделю

На данный момент, несмотря на установившуюся теплую погоду, вода в Москве-реке прогрелась только до 14 градусов, а в прудах — до 16. Как уточнил синоптик, через неделю показатель, скорее всего, достигнет 16-17 градусов тепла. При такой температуре речь может идти лишь об освежающем окунании, но никак не о полноценном плавании.

Когда ждать комфортных условий

Более комфортных значений температуры воды, по прогнозу Александра Голубева, стоит ждать к концу мая, а лучше — к началу июня, когда вода точно прогреется до 20 градусов и выше. Тем, кто хочет освежиться в жару уже сейчас, специалист рекомендовал воспользоваться бассейном или прохладным душем.

Подготовка пляжей к сезону

Тем временем столичные спасатели уже приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона. Обследованием дна занимаются водолазы. Их главная задача — обеспечить безопасность будущих купальщиков: обнаружить накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду осенью и зимой.