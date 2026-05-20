Сердце встало, а врачи не сдались: в Перми впервые заставили аппарат работать вместо насоса

Женщина поступила в кардиодиспансер с сердцем, которое уже почти не качало кровь — артерия была закрыта полностью. Пермские врачи пошли на редчайшую процедуру: подключили пациентку к аппарату, который взял на себя работу ее остановившегося насоса, и впервые в регионе вытащили больную с того света. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Клинический кардиодиспансер Перми совершил медицинское чудо. Пациентка находилась в критическом состоянии — сердце утратило способность перекачивать необходимое количество крови. Обследование показало, что артерия почти полностью заблокирована. Обычные методы не спасли бы.

Тогда врачи решились на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). Через специальные катетеры в крупных венах кровь женщины поступала в аппарат, насыщалась кислородом и возвращалась обратно. Механическая «кровь» делала работу за отказывающий орган.

Но это было только полдела. После процедуры пациентка не могла ходить, писать и даже обслуживать себя. Реаниматологи, кардиологи и реабилитологи разработали индивидуальную программу восстановления. Несколько недель ада — и сегодня женщина уже дома.

