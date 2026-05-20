Россия закрыла массовый ввоз цветов из Армении

Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении. Решение принято до завершения инспекции местных тепличных хозяйств и анализа ее результатов — для защиты фитосанитарного благополучия России, сообщает пресс-служба ведомства.

Цифры выявлений растут

Как уточнили в ведомстве, несмотря на гарантии, предоставленные Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается. При ввозе 96,2 миллиона цветов было обнаружено 135 случаев заражения. Это составляет 77% от общего количества выявлений за весь прошлый год, подчеркнули в Россельхознадзоре.

До окончания проверки

Временные ограничения действуют с 22 мая и продлятся до тех пор, пока российские специалисты не проведут инспекцию армянских тепличных хозяйств и не проанализируют ее итоги. Решение принято исключительно для обеспечения фитосанитарной безопасности и сохранения экспортного потенциала самой России.

Контекст: агроэкспорт Армении

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании специальной рабочей группы заявил, что Армения поставляет в Россию до 98% своего экспорта сельскохозяйственной продукции. Кроме того, на РФ приходится 78% экспорта крепких алкогольных напитков, производимых в Армении. Таким образом, ограничение на поставки цветов может стать чувствительным ударом для армянских производителей, ориентированных почти исключительно на российский рынок.