Семейный ад на курорте: эксперт раскрыл, как не убить друг друга в отпуске с детьми

Долгожданный отпуск с детьми часто превращается в полосу препятствий на выживание — родители возвращаются домой более разбитыми, чем до поездки. Тревел-эксперт Юлия Пилюгина выдала четкую инструкцию: как сохранить рассудок и не возненавидеть собственное потомство за две недели на море. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам Пилюгиной, главное в таком путешествии — внутреннее состояние взрослых. Дети — как радары: они считывают нервозность и выдают ее обратно с удвоенной силой. Расслаблен и спокоен папа — спокоен и ребенок. Паника в глазах матери — чадо устраивает истерику в аэропорту.

Эксперт советует готовиться к перелету как к спецоперации: запасная одежда на все случаи жизни (от пролитого сока до укачивания), минимальная аптечка, горы перекусов, игрушки и девайсы, чтобы усыпить ребенка прямо в кресле. Все это — не прихоть, а вопрос выживания.

Заранее выясните у авиакомпании все про питание, коляски и люльки. Если ваш ребенок — король укачивания, честно признайтесь турагенту. Он подберет отель в пяти минутах от взлетной полосы, чтобы вы не добивали себя многочасовыми трансферами. И главное — медицинская страховка. Потому что сопли, температура и разбитая коленка в чужой стране без страховки — это гарантированный нервный срыв.

Пилюгина резюмирует: отпуск с детьми — это не отдых в классическом понимании, а смена декораций для исполнения родительских обязанностей. Примите это — и ваш рассудок скажет спасибо.

