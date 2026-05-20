Комары знают вашу группу крови и любят пьяных: терапевт назвал тех, кого кусают в первую очередь

Если вы постоянно отбиваетесь от комаров, пока рядом стоящие друзья спокойно пьют пиво — не надо списывать все на «не везет». Врач-терапевт Яна Шмелева объяснила: кровососы выбирают жертву по группе крови, запаху духов, частоте дыхания и даже градусу в крови. И первая группа — это крест на вашей коже. Об этом сообщает REGIONS .

По словам Шмелевой из Видновской клинической больницы, носители первой группы крови получают укусов заметно больше, чем обладатели второй и третьей. Все из-за особых веществ, которые выделяются через кожу. Но это только начало. Если вы весите много — вы больше дышите и греете воздух, а значит, становитесь тепловой станцией для насекомого.

Любите бегать по парку на закате? Организм гонит молочную кислоту, пот льется рекой — вы идеальная мишень. А если на вас еще и духи с лавандой или цветочными нотами, то для комара это как навигатор, ведущий прямо к обеду. Отдельная песня — алкоголь. Даже баночка пива на пикнике разгоняет кровь, нагревает кожу и меняет запах дыхания. Человек с горячительным внутри становится для комара «маячком» класса люкс.

Врач советует: репелленты, закрытая одежда по вечерам, поменьше спиртного на природе — и у вас появится шанс. Полностью спрятаться не выйдет, но перестать быть самым лакомым кусочком на полянке — вполне. А если вы еще и обладатель первой группы — бегите за защитой вдвойне быстрее. Комары уже настраивают свои радары.

