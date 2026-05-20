Тихий убийца в унитазе: врач назвал три симптома рака кишечника

Врач общей практики Сермед Межер предупредил: три изменения в привычках кишечника могут быть ранними признаками рака, и если заметить их вовремя, шанс выжить достигает 95 процентов. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Британский доктор Сермед Межер назвал три сигнала, которые нельзя игнорировать, даже если очень хочется. Первое — стойкое появление крови в стуле. Второе — постоянное ощущение неполного опорожнения после туалета. Третье — изменение привычек кишечника: частота, консистенция или цвет кала сбились с привычного ритма и не возвращаются в норму.

Межер подчеркнул: сами по себе эти симптомы не означают однозначный рак, но их сочетание и длительное сохранение — повод срочно бежать к врачу. Ранняя диагностика при колоректальном раке дает фантастический шанс на излечение — до 95 процентов. Промедление превращает эту статистику в кошмар.

Врач призывает отбросить ложный стыд и не ждать, пока «само рассосется». Кишечник не прощает пренебрежения. Любое необычное изменение в процессах, которые мы совершаем каждый день, — это не «мелочь», а возможный ключ к спасению жизни.

Ранее геронтолог назвал трех врагов молодости ведущих к старению.