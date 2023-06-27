Более 14 тыс. кибератак зафиксировали в Рязанской области в выходные

Свыше 14 тыс. кибератак выявили специалисты по информбезопасности в Рязанской области в прошедшие пятницу и субботу. Об этом сообщает 7info со ссылкой на главу Минцифры региона Андрея Ульянова.

Он пояснил, что объем трафика и объем запросов на правительственные порталы Рязанской области в сервисе защиты от DDoS-атак увеличился в 24 раза, а на межсетевом экране уровня web-приложений наблюдался рост количества атак высокого уровня значимости в десять раз.

Ульянов добавил, что все сайты при этом корректно функционировали и оставались доступными.