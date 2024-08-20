Более 15 мигрантов оштрафовали в подмосковном Чехове в ходе рейда

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии в рамках рейда, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, обследовали в селе Новоселки места проживания иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Так, в результате рейда по информационным учетным базам полицейские проверили тридцать граждан ближнего зарубежья.

В отношении шестнадцати мигрантов сотрудниками полиции составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по статье 18.8 КоАП РФ. На каждого наложен штраф в размере пяти тысяч рублей. Примечательно, что в отношении пятнадцати приезжих принято решение об административном выдворении за пределы страны.