Более 18 тысяч бутылок контрафактной газировки изъяли полицейские в Химках

В Химках было накрыто производство контрафактной газировки, сообщила в соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк. Незаконное предприятие действовало в промзоне на Рабочей улице.

Злоумышленники завезли в помещение оборудование для производства газированных напитков и наняли на работу нелегальных мигрантов. Иностранцы изготавливали газировку и разливали ее в бутылки с этикетками известных брендов. После этого контрафактную продукцию распространяли через оптовых покупателей.

Полицейские задержали четверых человек и изъяли более 18 тысяч бутылок газировки, тару и оборудование. На злоумышленников завели уголовные дела. Кроме того, были оштрафованы три нелегальных мигранта. Иностранцев также обязали покинуть пределы России.