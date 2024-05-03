Более 20 фальшивых денежных знака выявили в Рязанской области за первый квартал

C января по март текущего года в банковском секторе Рязанской области было обнаружено свыше 20 поддельных денежных знака, то есть на один больше, чем за аналогичный период минувшего года. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что наибольшую часть поддельных денег составляют банкноты крупных номиналов, из которых проверку на подлинность не прошли 14 купюр номиналом пять тысяч рублей, две двухтысячные, пять тысячерублевых и одна сторублевка. Кроме того, выявлена одна поддельная десятирублевая монета.

Отмечается, что также среди зарубежных денежных знаков зафиксирована одна банкнота номиналом сто американских долларов.

Добавляется, что для проверки не требуется спецаппаратуры, необходимо всего лишь вспомнить правило «трех П»: изучить банкноту на просвет, потрогать на ощупь, посмотреть под наклоном.