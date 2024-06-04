Более 200 нелегальных мигрантов выявили в подмосковном Подольске

В Подольском городском округе полицейские составили административные протоколы за нарушения миграционного законодательства на более двухсот иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из УМВД России при поддержке Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили территорию строящегося жилого комплекса в деревне Борисовка.

Так, в ходе рейда к административной ответственности привлечено 218 уроженцев ближнего зарубежья по статьям 18.10 и 18.8 КоАП РФ. Девяносто три мигранта работали на территории региона без патента, а почти сто тридцать иностранцев уклонились от выезда за пределы России по истечении срока пребывания. В отношении пятидесяти шести приезжих судом принято решение об административном выдворении за пределы страны, а на остальных наложены штрафы в размере от 5 до 40 тысяч рублей.

Отмечается, что полицейские смогли установить организатора незаконной деятельности. Им оказался двадцативосьмилетний уроженец одной из стран Центральной Азии. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ.