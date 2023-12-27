Более 50 новых видеокамер установили на дорогах Нижегородской области

Свыше 50 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установили на дорогах в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Добавляется, что они установлены в наиболее аварийных местах.

Отмечается, что самое большое число их установлено на региональных трассах, более десяти – на муниципальных дорогах и семь – на федеральных.

Уточняется, что устройства начнут свою работу с самого начала наступающего года.