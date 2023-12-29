Более 60 точек оповещения населения установили в Рязанской области в этом году
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В уходящем году в Рязанской области установили еще свыше 60 точек оповещения населения. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное Минцифры.
Отмечается, что основные работы прошли в Рязани, Милославском и Старожиловском районе.
Уточняется, что свыше двух третей жителей Рязанской области охвачены системой оповещения, в Рязани данный показатель достиг и вовсе 100%.
Добавляется, что в 2024 году планируется продолжить работы в Касимове, Спас-Клепиках, Михайлове, Ряжске, Рыбном, Сасове, Скопине и районах Рязанской области.