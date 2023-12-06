Более 81 млн вызовов приняли операторы Системы-112 Подмосковья

Операторы Системы-112 Подмосковья за все время работы службы приняли более 81 миллиона вызовов. В среднем каждый день в службу поступает свыше тридцати тысяч звонков.

С января текущего года в Систему-112 поступило около пяти миллионов обращений, которые требовали вызова экстренных оперативных служб. В 70% случаев жителям требовалась помощь медиков, в 23% — правоохранителей, в 3% — пожарных, в 2,5% — газовиков.

Среднее время реагирования на вызов сейчас составляет 42 минуты — это на 28 минут меньше, чем в 2015 году.

В общей сложности штат сотрудников службы в Подмосковье превышает 3,8 тысячи человек. Структура охватывает более пятисот объектов, где оборудованы девять сотен рабочих мест.

Летом служба запустила новый способ связи — видеочат. Это особенно важно для жителей с проблемами слуха и речи. Он доступен в мобильном приложении «112 МО».

В следующем году планируется перевести систему на российское ПО, внедрить речевую аналитику для анализа вызовов и использование искусственного интеллекта для предварительного опроса заявителей.