Притон на десять лет: в Кемерове задержали предполагаемых организаторов проституции

Трое жителей Кемерова стали фигурантами дела об организации проституции. Как проинформировали в областном управлении МВД, для своего бизнеса они снимали квартиры и использовали сауну, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, подозреваемых удалось задержать после того, как правоохранители проверили поступившую информацию о незаконной деятельности. В операции были задействованы сотрудники полиции, следователи и бойцы СОБР Росгвардии.

По данным следствия, предполагаемый притон мог функционировать практически 10 лет — с января 2017 года по октябрь 2026-го. Кроме того, есть основания полагать, что к оказанию интимных услуг привлекались несовершеннолетние.

«Предварительно установлено, что в период с января 2017 года по октябрь 2026 года подозреваемые в арендованных посуточно квартирах, а также помещении сауны организовали притон для содержания и занятия проституцией, в том числе с привлечением несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

В ГУ МВД России по Кузбассу отметили, что теперь все обстоятельства предполагаемой незаконной деятельности предстоит выяснить следователям. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 241 УК РФ — об организации занятия проституцией.

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