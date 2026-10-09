Притон на десять лет: в Кемерове задержали предполагаемых организаторов проституции
МВД: в Кемерове задержали троих граждан по делу об организации проституции
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Трое жителей Кемерова стали фигурантами дела об организации проституции. Как проинформировали в областном управлении МВД, для своего бизнеса они снимали квартиры и использовали сауну, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По данным ведомства, подозреваемых удалось задержать после того, как правоохранители проверили поступившую информацию о незаконной деятельности. В операции были задействованы сотрудники полиции, следователи и бойцы СОБР Росгвардии.
По данным следствия, предполагаемый притон мог функционировать практически 10 лет — с января 2017 года по октябрь 2026-го. Кроме того, есть основания полагать, что к оказанию интимных услуг привлекались несовершеннолетние.
«Предварительно установлено, что в период с января 2017 года по октябрь 2026 года подозреваемые в арендованных посуточно квартирах, а также помещении сауны организовали притон для содержания и занятия проституцией, в том числе с привлечением несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.
В ГУ МВД России по Кузбассу отметили, что теперь все обстоятельства предполагаемой незаконной деятельности предстоит выяснить следователям. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 241 УК РФ — об организации занятия проституцией.
Ранее сообщалось, что сутенера из Украины и его подчиненных россиянок задержали силовики.