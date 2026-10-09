Два рейса в день вместо одного: что изменится на маршруте Кемерово — Москва

По данным издания, начиная с 26 октября «Аэрофлот» собирается летать по указанному маршруту два раза в сутки — прежде рейс был один. Сведения предоставили в кемеровском аэропорту, они же отражены в расписании перевозчика.

По информации издания, новые рейсы станут ежедневными. Однако есть и другая перемена: с 22 октября маршрут перестает обслуживать S7. Так что после корректировки графика «Аэрофлот» окажется единственной компанией, выполняющей прямые полеты между этими городами. В аэропорту Кемерова уже назвали время отправления и прибытия по обновленному расписанию.

«Вылет из Москвы в 00:35, прилет в Кемерово в 09:00 (время местное). Вылет из Кемерово в 10:00, прилет в Москву (аэропорт «Шереметьево») — в 10:45», — говорится в сообщении воздушной гавани.

По данным издания, ранее для пассажиров действовали другие условия. «Аэрофлот» совершал по одному рейсу в каждом направлении каждый день. Из Москвы борт вылетал вечером, приземлялся в Кемерове утром и отправлялся в обратный путь. С 26 октября у пассажиров появится выбор из двух ежедневных вариантов.

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