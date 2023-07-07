Более четырех миллиардов рублей похитили мошенники с карт жителей РФ с начала года

С начала текущего года мошенники похитили с банковских карт жителей РФ свыше четырех миллиардов рублей, что на треть больше показателя минувшего года. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что злоумышленников в отдельных случаях не могут остановить защитные системы банков.

Уточняется, что за последний квартал они совершили почти три миллиона атак на пользователей. При этом банковские специалисты смогли предотвратить похищение средств на сумму 700 млрд рублей.

Добавляется, что мошенники используют нейросети, поэтому специалисты Центробанка РФ не успевают блокировать их телефоны.