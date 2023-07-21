Более четырехсот обращений о заблудившихся в лесах поступило в Систему-112 Подмосковья с начала года

С начала этого года на единый номер «112» Подмосковья поступило более 400 обращений о заблудившихся в лесах, при этом в летний период количество таких звонков резко возрастает. Об этом рассказали в пресс-службе Системы-112 Московской области.

На сегодняшний день, благодаря работающей в Системе-112 Московской области функции геопозиционирования, поиски заблудившихся проходят намного оперативнее. В текущем году с начала ягодно-грибного сезона операторы воспользовались функцией геопозиционирования более двухсот раз. Благодаря этому заблудившимся смогли оказать необходимую помощь в максимально короткие сроки.

Отмечается, что как только вы поняли, что не можете найти обратную дорогу — не паникуйте и не медлите. Не делайте лишних звонков, чтобы не разряжать мобильный телефон. Сразу же обращайтесь на номер 112. Помощь к вам придет в максимально короткие сроки.