Более двухсот «опасных троп» ликвидировали в Подмосковье в этом году

Свыше двухсот несанкционированных проходов к железнодорожным путям выявили и ликвидировали в двадцати пяти городских округах Подмосковья с начала года, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Больше всего «опасных троп» ликвидировали в Люберцах, добавили в ведомстве. Также они были выявлены и перекрыты в том числе в Балашихе, Долгопрудном, Истре, Клину, Мытищах, Реутове, Электростали, Солнечногорске, Чехове, Шатуре и Ступино.

Ликвидация «опасных троп» осуществляется в рамках мероприятий, направленных на снижение смертельных случаев на железной дороге в Подмосковье. Только с начала года в регионе зафиксировали сто двадцать происшествий с летальным исходом, около пятидесяти из них произошли на несанкционированных переходах, свыше двадцати — на железнодорожных станциях.

В Минтрансе региона напомнили, что для повышения безопасности в Московской области строят разноуровневые и одноуровневые переходы, выкапывают специальные рвы и высаживают труднопроходимые кустарники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как запуск МЦД повлияет на экономику региона.