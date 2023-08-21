Губернатор Подмосковья рассказал, как запуск МЦД повлияет на экономику

Об открытии МЦД-3 и приоритетах в развитии транспортной системы рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на традиционном совещании с региональным Правительством и главам и округов. Отдельно он остановился на недавнем открытии МЦД-3 (Зеленоград-Раменское).

«Благодаря масштабному проекту, при поддержке президента [России Владимира Путина] и активном участии Москвы, РЖД, мы планомерно открываем современное пригородное железнодорожное сообщение», — подчеркнул губернатор.

Например, большой популярностью пользуются МЦД-1 и МЦД-2 с интервалами движения в 5-6 минут, современным подвижным составом, благоустроенными территориями, где удобно парковаться и проходить к платформам.

«На прошлой неделе был открыто сообщение Зеленоград-Раменское, МЦД-3, где на территории Подмосковья расположена 21 станция. 20 успели благоустроить, еще одна в работе, ее предстоит довести до всех стандартов», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что это важный проект, который дает возможность удобного сообщения с более низкими затратами. Если раньше стоимость проезда составляла порядка 180 рублей, то теперь, благодаря поддержке Москвы, стоимость составляет 65 рублей.

Каждое направление МЦД очень востребовано. В начале сентября, как подчеркнул губернатор, будет открыт МЦД-4, перемены ощутят порядка 1 млн человек.

Как заявил Андрей Воробьев, запуск МЦД помогает, в том числе, быстрее проводить реновацию и расселять больше ветхого жилья. Ведь транспортная доступность напрямую влияет на экономику.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что важно синхронизировать строительство дорог и жилья.