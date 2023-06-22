Мужчину, причастного к мошенническим действиям, задержали полицейские в Подмосковье

Тридцатиоднолетнего жителя Сергиево-Посада задержали сотрудники полиции по подозрению в телефонном мошенничестве в отношении 81-летней пенсионерки.

Выяснилось, что пострадавшей позвонил якобы ее внук, который сообщил, что стал виновником ДТП. И за непривлечение его к ответственности потребовали с нее порядка миллиона рублей. Однако женщина смогла предложить только девяносто пять тысяч рублей. После передачи денежных средств она догадалась, что ее обманули.

Сотрудники полиции смогли установить личность мужчины, который забрал денежные средства, и задержали его. К счастью, похищенные деньги были возвращены потерпевшей.

Ранее стало известно, что с начала лета на водоемах Подмосковья погибло восемь детей.