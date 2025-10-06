Больше 250 дронов уничтожили в небе над Россией за ночь

В ходе ночного отражения масштабной атаки силами противовоздушной обороны было уничтожено свыше двух с половиной сотен вражеских дронов. Наиболее интенсивные удары пришлись на Крым. Об этом в понедельник, 6 октября, проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства, опубликованным в телеграм-канале в 7:41 по московскому времени, российская ПВО нейтрализовала за прошедшую ночь в общей сложности 251 беспилотник самолетного типа. Основная часть воздушных целей была перехвачена над территорией Республики Крым.

Так, над крымским полуостровом сбили 40 аппаратов, над Курской областью — 34, а над Белгородской — 30. Значительное количество беспилотников сбили над Воронежской областью (17) и Краснодарским краем (11). Над Нижегородской областью уничтожили 20 воздушных целей. Также атаки затронули Брянскую и Тульскую области, где сбили по 8 дронов в каждой.

Системы ПВО сработали и над морскими пространствами. Над Черным морем нейтрализовали 62 беспилотника, над Азовским — еще 5. Отдельные летательные аппараты были сбиты в небе над Рязанской, Владимирской, Ивановской и другими областями, включая Московский регион.

Ранее ребенок оказался в больнице после удара украинского дрона.