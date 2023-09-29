Больше 6500 человек обратились в пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе

Уже порядка шести с половиной тысяч добровольцев со всей России обратились в Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту, открытый в подмосковной Балашихе.

Прибывающим в подмосковный пункт отбора предоставляют проживание, питание, обмундирование. Будущим контрактникам помогают оформить документы, созданы условия для прохождения медицинской комиссии и собеседования с психологом, есть возможность проконсультироваться с юристами, нотариусами, представителями банков и другими специалистами.

Также большое значение имеет военная подготовка, в которой задействованы опытные инструкторы и ветераны боевых действий, которые делятся опытом и профессиональными навыками с добровольцами.

Для семей военнослужащих-контрактников предусмотрены льготы и: детские путевки в лагеря отдыха, квоты на обучение в вузах, бесплатные завтрак и обед в школе с 1 по 11 классы, бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей.

Заключившие контракт могут рассчитывать на выплаты и льготы для себя и своей семьи. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.