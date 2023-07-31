Больше пятидесяти человек погибло в Пакистане в результате подрыва террориста-смертника

Взрыв произошел еще вчера на съезде одной из политических партий в городе Баджаур, который расположен в провинции Хайбер-Пахтунхва.

В зале, где проводилось мероприятие, присутствовало более 400 человек. На месте погибло более сорока из них, еще десятки людей попали в больницы. Среди погибших сразу был и Хар Зиаулла, который являлся генеральным секретарем данной партии. Об этом сообщил телеканал Geo News.

По сведениям журналистов, которые они получили от полиции, несколько наиболее пострадавших умерли в больницах. Общее количество умерших в результате взрыва составляет 54 человека. Еще 83 находится в состоянии различной тяжести. В Баджауре введено чрезвычайное положение, силовики разыскивают всех, кто причастен к теракту.