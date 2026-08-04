Подмосковным больницам передали более 160 единиц реабилитационного оборудования

В подмосковные больницы с начала 2026 года поступили 164 единицы современного реабилитационного оборудования на сумму свыше 158 млн рублей, технику закурили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Новое реабилитационное оборудование помогает расширить возможности восстановления пациентов и сделать реабилитацию более эффективной и доступной», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование получили Щелковская, Королевская, Луховицкая, Клинская, Реутовская, Ступинская больницы областной госпиталь для ветеранов войн и другие медицинские организации. В частности, они получили устройства для тренировки координации и баланса, тренажеры с биологической обратной связью, роботизированные комплексы для локомоторной терапии и не только.

Главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский отметил, что новое оборудование позволяет специалистам максимально точно оценивать нарушения координации и равновесия, формировать индивидуальные программы восстановления и контролировать их эффективность на каждом этапе.

В министерстве напомнили, что в регионе также реализуется федеральный проект «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация», направленный на повышение доступности и качества реабилитационной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.