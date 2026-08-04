Риски атак на склады и новые логистические схемы: эксперты рассказали, почему маркетплейсы работают без сбоев

Изменения в логистических цепочках, с которыми столкнулся российский рынок в последние годы, заставили компании искать новые способы сохранить устойчивость. Онлайн-площадки, ставшие главным каналом продаж для миллионов россиян, продолжают работать в штатном режиме, несмотря на внешние вызовы. Представители отрасли отмечают, что гибкость и оперативность в принятии решений позволяют избежать серьезных сбоев в доставке товаров конечным потребителям, сообщил karelinform.ru.

По информации издания, одним из ключевых шагов стало перераспределение товарных потоков между складскими объектами. Компании пересматривают маршруты движения продукции, переориентируя поставки на менее загруженные или более защищенные логистические центры.

По данным издания, принятые меры позволяют равномерно распределять нагрузку и снижать зависимость от отдельных объектов, которые могут оказаться уязвимыми. Как поясняют эксперты, подобная диверсификация — стандартный элемент стратегии устойчивости, который в нынешних условиях приобретает особое значение.

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