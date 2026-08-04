Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 4 августа, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них зафиксировано свыше 1 млн автомобилей, что на 3,3% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Щелковском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Минском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения, а также не забывать про скоростной режим и безопасную дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.