В Сергиевом Посаде снесут аварийный жилой дом
Мособлархитектура: аварийный жилой дом снесут в Сергиевом Посаде
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В Сергиевом Посаде на улице Куликова проводят снос аварийного двухэтажного жилого дома № 3 1951 года постройки, его площадь составляет 495 кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Здание признали аварийным из-за износа строительных конструкций, после чего в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены жильцы восьми квартир. Строение внесли в перечень объектов, подлежащих ликвидации, работы уже стартовали — их завершат до конца августа 2026 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.